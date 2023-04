Neuer Co-Geschäftsführer der Bürgschaftsbank Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Bürgschaftsbank Hessen bekommt mit Udo Theuerkorn im Sommer einen neuen Co-Geschäftsführer. Der 52-Jährige tritt zum 1. Juni in die Geschäftsführung der Förderbank ein und soll Ende August Schwarz nachfolgen, der in den Ruhestand geht, wie die Bürgschaftsbank Hessen am Montag in Wiesbaden mitteilte. Theuerkorn werde die Geschicke der Bank dann gemeinsam mit Sven Volkert leiten.