Neuer Lkw-Streik in Gräfenhausen: Fahrer erwarten Kollegen

Im April waren osteuropäische Fernfahrer eines polnischen Unternehmens mit ihren Fahrzeugen an der Raststätte wegen fehlender Lohnzahlungen in den Streik getreten. Die Fahrer, die monatelang auf europäischen Straßen unterwegs waren, lebten in der Zeit ausschließlich in ihren Fahrzeugen auf Parkplätzen der südhessischen Raststätte an der A 5. Der Arbeitskampf hatte auch die Situation im internationalen Gütertransport stärker in den Blickpunkt gerückt.