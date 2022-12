Neuer Tigerkater im Frankfurter Zoo eingezogen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Neuzugang im Katzendschungel des Frankfurter Zoos: Nach einem Kurzaufenthalt in der Quarantänestation konnte Sumatra Tiger „Emas“, der zuvor im Zoo von Rotterdam lebte, nun sein neues Heim beziehen, wie eine Zoosprecherin am Donnerstag berichtete. Hier lebt er nun im Gehege neben Tigerin „Cinta“, die selbst erst seit Oktober in Frankfurt lebt. Bisher hatten weder der 2009 geborene „Emas“ noch die achtjährige „Cinta“ Nachwuchs. Zoodirektorin Christina Geiger hofft, dass sich der als ruhig und umgänglich beschriebene Kater und die Tigerin künftig näher kommen.