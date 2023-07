Neuer Trainer Toppmöller: Eintracht Frankfurt mit Ambitionen

Frankfurt/Main (dpa) - . Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt geht unter dem neuen Trainer Dino Toppmöller mit ambitionierten Zielen in die neue Saison. „Ziel ist es, regelmäßig international zu spielen. Und wir wollen in der Conference League und im Pokal so weit kommen wie möglich. Das schreiben wir uns auf die Fahne“, sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche am Freitag bei der Vorstellung von Toppmöller.