Neuer Trend in Hessen: Raus aus der Stadt, zurück aufs Land

Ländliches Idyll: Blick auf den Otzberger Ortsteil Hering mit seiner weithin sichtbaren Festung. Auch die Gemeinde im Landkreis Darmstadt-Dieburg hat in den vergangenen Jahren deutlich mehr Zuzüge registriert. (© Archivfoto: Guido Schiek)

Viele Menschen entscheiden sich neuerdings für ein Leben auf dem Land. Eine Studie erklärt, warum das so ist. Lässt sich der Bevölkerungsschwund in einigen Regionen so stoppen?