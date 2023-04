Neuer „Wohlfahrtsindex“ misst Lebensqualität in Hessen

Der neue Regionale Wohlfahrtsindex (RWI) zeige, dass sich die Lebensqualität in Hessen in den vergangenen zehn Jahren besser entwickelt habe als im Rest Deutschlands, sagte Al-Wazir. Dies liege unter anderem daran, dass die Ungleichheit beim Wohlstand in diesem Zeitraum in Hessen nicht mehr größer geworden sei. „Sie ist aber auch nicht gesunken“, sagte der Minister. Daher sei es weiter eine wichtige Aufgabe, die soziale Gerechtigkeit zu stärken.