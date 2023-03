Neues aus Entenhausen: Donaldisten zu Gast in der Goethe-Uni

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Der Erforschung des Entenhausener Universums und der Familie Duck widmen sich die sogenannten Donaldisten, die sich an diesem Samstag in Frankfurt treffen. Die Hobbywissenschaftler und Fans der Comics wollen in der Goethe-Universität zu ihrem 44. Kongress zusammen kommen. „Der Kongress ist für die Donaldisten der wichtigste Termin des Jahres“, teilte ein Sprecher der Organisation mit. Den Höhepunkt bilde die Verleihung des Professor-Püstele-Preises, der nach einer Figur aus den Comics benannt wurde.