Neues Gesetz soll Rad- und Fußverkehr in Hessen stärken

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Mit einem neuen Gesetz will die hessische Landesregierung den Rad- und Fußverkehr im Bundesland stärken und auf eine Stufe mit dem Straßen-, Bus- und Bahnverkehr stellen. „Fahrradfahren und Zufußgehen sind ein ganz wichtiger Teil alltäglicher und vor allem klimafreundlicher Mobilität“, erklärte Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Freitag in Wiesbaden zur Vorstellung des Entwurfs von CDU und Grünen für ein Nahmobilitätsgesetz. Voraussetzung für die beiden Formen der Nahmobilität seien aber gute und sichere Geh- und Radwege, daher würden bereits seit Jahren Millionen in eine bessere Infrastruktur investiert.