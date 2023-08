Neues Haus des Jugendrechts in Hanau vor der Eröffnung

Hanau (dpa/lhe) - . Hessen bekommt ein weiteres Haus des Jugendrechts. Die künftige Einrichtung in Hanau soll einen besonderen Schwerpunkt auf die Prävention von Rechtsextremismus legen. Derzeit laufen noch die letzten Bauarbeiten an dem Gebäude. „Unser Ziel ist es, am 31. August fertig zu sein und das Haus am 1. September zu übergeben“, sagte Mirja Dorny, Geschäftsführerin der städtischen Baugesellschaft Hanau, der Deutschen Presse-Agentur. Die Baukosten sind von den ursprünglich veranschlagten knapp 10 Millionen Euro auf fast 15 Millionen Euro gestiegen.