Neues Kraftwerk soll 40 Prozent CO2 einsparen

Hanau hat den Vorteil, dass das entstehende Blockheizkraftwerk und auch das geplante Großrechenzentrum in der Nähe des in die Jahre gekommenen Kraftwerks Staudinger liegt und damit ohne größeren Aufwand an das bestehende Fernwärmenetz angeschlossen werden kann. Der Vertrag der Stadt mit dem Kohlekraftwerk im benachbarten Großkrotzenburg läuft im Oktober 2024 aus. Das neue Kraftwerk soll im Winter 2024/25 in Betrieb gehen. Perspektivisch soll nach Abschluss aller Ausbaustufen rechnerisch fast jeder zweite der gut 100 000 Einwohner an das Fernwärmenetz angeschlossen werden können.