Neues Spektrometer an Uni Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Zur Unterstützung der biomedizinischen Wissenschaft ist ein hochmodernes Kernspinresonanz-Spektrometer an der Frankfurter Goethe-Universität eingeweiht worden. Das Gerät, für das ein eigener Gebäudeteil errichtet wurde, ermöglicht nach Angaben der Hochschule die hochpräzise Untersuchung von Biomolekülen etwa in der Impfstoff-, Krebs- und Alzheimerforschung. „Wir sind froh und stolz, dass wir an der Goethe-Universität die Möglichkeit bekommen, mit einer solch einzigartigen Infrastruktur Spitzenforschung zu betreiben“, sagte Uni-Präsident Enrico Schleiff am Montag.