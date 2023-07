Neues VIP-Terminal am Frankfurter Flughafen wird vorgestellt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Nach zwei Jahren Bauzeit geht am Flughafen Frankfurt ein neues VIP-Terminal in Betrieb. Die Fraport AG stellt das Projekt am Montag (10.00 Uhr) vor. Das Terminal am Kopf des Flugsteigs A ergänzt die bestehende Lounge im Fluggastbereich B, wie das Unternehmen mitteilte. Die alte Lounge steht künftig Transit-Gästen zur Verfügung. Das neue VIP-Terminal soll in erster Linie abfliegenden und ankommenden Passagieren vorbehalten sein. Der neue Bereich erstreckt sich laut Fraport über eine Fläche von 1700 Quadratmetern. Es gibt dort unter anderem spezielle Parkflächen, allgemeine Aufenthaltsbereiche sowie private Suiten.