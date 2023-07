Neues zum Fernbahntunnel: Riesiges Bauvorhaben in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Vor zwei Jahren hat die Deutsche Bahn ein riesiges Bauvorhaben in Frankfurt vorgestellt - einen Fernbahntunnel, der teils unter der Stadt verlaufen und an neue unterirdische Gleise unter dem Hauptbahnhof angebunden werden soll. An diesem Freitag informiert das Unternehmen über den aktuellen Stand des Projekts (14.30 Uhr). Zu dem Termin haben sich auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sowie der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) angekündigt.