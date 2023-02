Neumann soll hessischer Verfassungsschutzpräsident werden

Bernd Neumann, der in Mainz geboren und verheirateter Vater von zwei Kindern ist, ist seit dem Jahr 2015 in leitender Funktion im Landesamt für Verfassungsschutz tätig. Seit dem Jahr 2018 ist der 56-Jährige Vizepräsident der Behörde. In dieser Funktion war er nach Angaben des Innenministeriums auch eng in den Aufbau des hessischen Extremismus- und Terrorismus-Abwehrzentrum eingebunden.