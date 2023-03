Neumann warnt vor Rechtsextremismus und Islamismus

Den Islamismus sehe er gleich nach dem Rechtsextremismus als größte Gefahr, erklärte Neumann. „Das, was wir in den vergangenen zwei, drei Jahren erlebt haben, war so etwas wie eine trügerische Ruhe.“ Seit Ende des vergangenen Jahres werde eine verstärkte Agitation festgestellt, gerade was Missionierungsaktivitäten von Islamisten anbelangt. Zudem versuchten Islamisten, über die virtuelle Welt Anhänger zu gewinnen.