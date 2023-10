Neun Festnahmen bei Razzia gegen mutmaßliche Drogendealer

Darmstadt (dpa) - . Bei einer Reihe von Durchsuchungen gegen mutmaßliche Drogendealer in Hessen und im rheinland-pfälzischen Worms hat die Polizei neun Verdächtige festgenommen. Es seien fünf Kilogramm Cannabis, ein Kilo Amphetamin und geringe Mengen Kokain gefunden worden, teilten die Staatsanwaltschaft und die Polizei in Darmstadt am Donnerstag mit. Bei den Durchsuchungen vom Dienstag fanden die Ermittler zudem mehrere zehntausend Euro Bargeld, etwa 30 Handys, sowie Schmuck und verschiedene Hieb- und Stichwaffen, hieß es.