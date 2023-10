Neun Festnahmen bei Razzia im Frankfurter Bahnhofsviertel

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Bei der Razzia am Freitag im Frankfurter Bahnhofsviertel hat die Polizei neun Menschen nach mutmaßlichem Drogenhandel festgenommen. Es seien Betäubungsmittel mit einem Straßenverkaufswert von etwa 90.000 Euro beschlagnahmt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Nach der Festnahme eines Drogenhändlers konnten die Beamten ein Hotelzimmer ermitteln, wo sie unter anderem 8,5 Kilogramm Marihuana fanden. Der Mann wurde in Untersuchungshaft gebracht. Die Beamten kontrollierten bei der Razzia rund 80 Menschen, 23 Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.