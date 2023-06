Neuseeländische Delegation nimmt Ahnenschädel entgegen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Bei einer feierlichen Zeremonie mit viel Gesang ist am Mittwoch ein Maori-Ahnenschädel vom Museum Wiesbaden an Neuseeland zurückgegeben worden. Der sogenannte Toi Moko hatte sich in einer naturkundlichen Sammlung des 19. Jahrhunderts befunden, wo er vor der Öffentlichkeit verborgen verwahrt wurde, wie das Wissenschaftsministerium mitteilte.