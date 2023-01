Next Level: Eintracht will neues Kapitel aufschlagen

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche will auch kein Stillstand, sondern in der zweiten Saisonhälfte in drei Wettbewerben angreifen - und am Ende noch die Qualifikation für die Europacupsaison 2023/24 schaffen. „Wir wollen immer das Maximum erreichen, uns nach oben nicht begrenzen und uns weiterentwickeln“, bekräftigte er. „Es geht darum, das nächste Level zu erreichen. Es gibt immer Luft nach oben.“