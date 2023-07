Neymar-Spruch: Kleinherne lässt Kritik aus Brasilien kalt

Wyong (dpa) - . Fußball-Nationalspielerin Sophia Kleinherne hat gelassen auf die teilweise heftigen Reaktionen aus Brasilien nach ihrem Spruch über die Theatralik von Superstar Neymar reagiert. „Ich habe nicht erwartet, dass diese Aussage in Brasilien viral geht. Zumal das keine Kritik an Neymar war. Jeder, der mich kennt, weiß, wie ich das gemeint habe. Aber ich bleibe bei der Aussage und muss mich dafür nicht rechtfertigen oder entschuldigen“, sagte die 23-Jährige am Mittwoch im deutschen WM-Quartier in Wyong.