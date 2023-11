NFL-Deutschland-Chef: 2024 sicher nur ein Spiel in München

Am Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) treffen die Miami Dolphins in Frankfurt auf Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs. Eine Woche später duellieren sich die New England Patriots und die Indianapolis Colts an gleicher Stelle. Die bisherige Woche verlaufe positiv, sagte Steinforth der Deutschen Presse-Agentur: „Wir sind sehr zufrieden mit all den Dingen, die jetzt schon in Frankfurt passiert sind. Die Dolphins haben schon sehr viel gemacht, trainiert, waren auch in der Stadt unterwegs. Man sieht es gerade, wenn man durch Frankfurt läuft, wie viel hier gerade vor Ort passiert. All das, was wir geplant haben, was die Teams geplant haben, erweckt gerade zum Leben.“