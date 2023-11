NFL-Spiel in Frankfurt: Miami fordert Meister Kansas City

Frankfurt/Main (dpa) - . Die amerikanische Football-Liga NFL trägt zum zweiten Mal in ihrer Geschichte ein Saisonspiel in Deutschland aus. Am Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) treffen Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs und die Miami Dolphins in Frankfurt aufeinander. Beide Mannschaften zählen zu den engsten Titelanwärtern. Der sportliche Fokus liegt auf den beiden Quarterbacks Patrick Mahomes (Chiefs) und Tua Tagovailoa (Dolphins). Bisher haben beide Clubs sechs von acht Saisonspielen gewonnen. Im Vorjahr kam es in München zur NFL-Saisonpremiere, bei der unter anderem Football-Legende Tom Brady mitspielte.