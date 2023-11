NFL-Vollmer: Swift-Gerüchte lenken nicht vom Sport ab

Dem „besten Match-Up des Jahres“ zwischen den Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins am Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) schade das nicht. „Am Ende sind mehr Augen auf unserem Sport und das kann ja nur nutzen“, sagte der 39-Jährige und fügte schnell hinzu: „Aber deshalb sind die zwei ja nicht zusammen - love is in the air!“ Wegen der Gerüchte über eine Beziehung von Travis Kelce und dem Popstar wird darüber spekuliert, ob Swift für die Partie nach Frankfurt reist.