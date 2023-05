NGG: Mehr Geld für Beschäftigte von Bäckereien in Hessen

Stuttgart/Frankfurt (dpa/lhe) - . Etwa 2000 Beschäftigte in der Brot- und Backwarenindustrie in Hessen bekommen in zwei Stufen mehr Geld. Zum 1. Juni dieses Jahres erhöhen sich die Löhne und Gehälter um sieben Prozent, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Mittwoch mitteilte. Vom 1. Oktober 2023 an gibt es weitere 1,5 Prozent mehr. Zusätzlich erhalten Vollzeitbeschäftigte mit der Mai-Abrechnung eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von netto 1450 Euro. Teilzeitkräfte bekommen die Prämie anteilig, Auszubildende erhalten die Hälfte der Summe. Der Tarifvertrag hat nach Angaben der Gewerkschaft eine Laufzeit von 13 Monaten und kann frühestens zum 28. Februar 2024 gekündigt werden.