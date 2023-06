Nico Santos fühlt sich trotz seiner Erfolge als Newcomer

Als Vorbild gilt Santos sein Vater: „Der ruht wirklich in sich. Der war und ist ein echter Hippie.“ Für sich suche er immer die Balance: „Ich mache viel, aber schaue immer, dass ich Zeit für Privates habe. Und ich kann von mir heute sagen, ich bin gelassener geworden“, erzählt der Sänger, Sohn des Schauspielers Egon Wellenbrink. „Nicht in allem, aber bei Dingen, die mir nicht mehr so wichtig erscheinen.“