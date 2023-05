Niederlage bei Crailsheim: Frankfurts Skyliners vor Abstieg

Ilshofen (dpa) - . Die Fraport Skyliners aus Frankfurt haben im Abstiegskampf der Basketball-Bundesliga eine bittere Niederlage hinnehmen müssen und stehen unmittelbar vor dem zweiten sportlichen Abstieg in zwölf Monaten. Das Team von Trainer Klaus Perwas verlor am Freitagabend ganz knapp mit 83:84 (47:44) bei den Hakro Merlins Crailsheim und verpasste damit den Sprung aus der Abstiegszone. Zuvor hatte der direkte Rivale Syntainics MBC aus Weißenfels mit 74:102 gegen die EWE Baskets Oldenburg verloren. Damit stand schon in der Anfangsphase der Partie fest, dass der Ex-Meister am Freitagabend noch nicht fix absteigen konnte.