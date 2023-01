Niedrige Temperaturen und Glätte in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - . In Hessen können sich die Menschen in den kommenden Tagen weiterhin auf kaltes Winterwetter einstellen. Am Donnerstag kommt es aus dem Nordwesten zu häufigen Schneeschauern und Glättegefahr, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Nachmittags erreicht der Schnee laut Vorhersage auch den Südosten des Landes, in Tieflagen gibt es teils Schneeregen. Tagsüber erreichen die Temperaturen maximal null bis drei Grad, in Hochlagen minus drei bis plus ein Grad. In der Nacht auf Freitag warnt der DWD vor Glätte durch gefrierende Nässe oder Schneefall.