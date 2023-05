„Noch eine Chance“: Skyliners glauben an Klassenverbleib

Frankfurt/Main/Ilshofen (dpa/lhe) - . Vor dem entscheidenden Wochenende der Basketball-Bundesliga ist bei den Fraport Skyliners aus Frankfurt die Hoffnung auf eine Rettung in allerletzter Minute groß. „Wichtig ist, dass wir in dem Wissen spielen, dass wir noch eine Chance haben, den Klassenverbleib zu schaffen“, sagte Cheftrainer Klaus Perwas vor den beiden Spielen in Crailsheim am Freitag (20.30 Uhr/Magentasport) sowie in Göttingen am Sonntag (15.00 Uhr). Selbst zwei Siege könnten für den Ex-Meister, der auf Rang 17 ins finale Wochenende startet, zu wenig sein. Bei zwei Niederlagen ist der Abstieg sicher.