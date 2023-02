Nordhessen will Modellregion für Nachhaltigkeit werden

Die in einem jetzt veröffentlichten Positionspapier formulierten Forderungen an Wiesbaden reichen von einer Stärkung der beruflichen Ausbildung und der universitären Bildung über Investitionen in einen Technologiepark Nordhessen bis zur Unterstützung von bürgerschaftlichen Beteiligungsformaten zur Energiewende. Um wissenschaftliche Erkenntnisse schneller in die Praxis zu bringen, fordert das Bündnis die Finanzierung von sogenannten Reallaboren mit etwa 30 Millionen Euro. In ihnen sollen Wissenschaft und Industrie ihre Innovationen in den Bereichen Klimaschutz, Energie- und Wärmeversorgung testen und erproben können.