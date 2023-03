Notbetrieb bei Stromausfall soll kommen

Eine Notstromversorgung im Bereich der Medizin sei zudem im Standort Gießen in Planung, kündigte Klose an. In den anderen Standorten der Erstaufnahmeeinrichtung soll es ebenfalls eine medizinische Versorgung in den Wärme- und Versorgungsinseln geben. Derzeit sind insgesamt rund 5800 Menschen bei der Erstaufnahmeeinrichtung im Land untergebracht. Hessenweit gibt es acht Standorte, eine Außenstelle am Frankfurter Flughafen sowie eine Notunterkunft.