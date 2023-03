Nürnberg freut sich über „volle Kapelle“

Nürnberg (dpa/lby) – . An den ausverkauften Pokal-Kracher gegen den VfB Stuttgart verschwendet Dieter Hecking noch keine Gedanken. „Was soll ich darüber nachdenken? Es wird mir viel zu viel über das Pokalspiel geredet“, sagte der Trainer des 1. FC Nürnberg deutlich. Gegen einen Energie-Booster für das packende Viertelfinal-Heimspiel am Mittwoch dürfte der 58-Jährige trotzdem keine Einwände haben - auch wenn in Zweitliga-Spitzenreiter SV Darmstadt 98 am Freitagabend (18.30 Uhr) eine Aufgabe wartet, die aktuell nicht herausfordernder sein könnte.