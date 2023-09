„Null Sorgen“ um die Abwehr: Darmstadt trifft auf Guirassy

Um die Abwehr mache er sich „null Sorgen“, sagte Lieberknecht am Donnerstag. „Da gehören elf Spieler dazu. Der eine oder andere muss im Spiel gegen den Ball noch mehr Intensität bringen, um für Entlastung zu sorgen“, fügte der Chefcoach an. Zuletzt gaben die Lilien beim 3:3 gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag noch eine 3:0-Führung her - der erste Sieg seit dem Wiederaufstieg lässt weiter auf sich warten.