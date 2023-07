Nur vier Prozent der Männer in Hessen arbeiten in Teilzeit

Wiesbaden. Nur vier Prozent der erwerbstätigen Männer in Hessen arbeiten in Teilzeit mit maximal 20 Wochenstunden. Bei Frauen erreicht diese Quote dagegen 21 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Dienstag mit Blick auf den sogenannten Mikrozensus des Jahres 2022 mitteilte.