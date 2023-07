OB fordert Aufarbeitung nach Ausschreitungen bei Festival

Gießen (dpa) - . Der Gießener Oberbürgermeister Frank-Tilo Becher (SPD) fordert eine Aufarbeitung der Geschehnisse rund um das Eritrea-Festival, das von Ausschreitungen von Veranstaltungsgegnern begleitet wurde. „Die Bilder, die aus unserer Stadt am Wochenende durch die Welt gingen, sind unerträglich“, wurde Becher am Sonntag in einer Mitteilung der Stadt zitiert.