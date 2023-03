OB-Stichwahl in Kassel: Erster Grüner zieht ins Rathaus ein

Kassel (dpa/lhe) - . Sven Schoeller ist neuer Oberbürgermeister von Kassel. Der 50-Jährige erhielt bei der Stichwahl am Sonntag 51,21 Prozent der Stimmen und erreichte damit knapp die erforderliche absolute Mehrheit. Der promovierte Jurist ist damit der erste grüne Rathauschef der nordhessischen Stadt. „Ich werde der Oberbürgermeister für alle Menschen in der Stadt sein“, kündigte er am Sonntagabend im Kasseler Rathaus an.