OB-Stichwahl in Kassel mit nur einem Bewerber

Kassel (dpa/lhe) - . Der Grünen-Politiker Sven Schoeller ist der einzige Bewerber in der Stichwahl um den Oberbürgermeisterposten in Kassel. Der amtierende Rathaus-Chef Christian Geselle hatte bei der Abstimmung zwar die meisten Stimmen bekommen. Direkt nach der Wahl am vergangenen Sonntag erklärte der unabhängige Kandidat jedoch, er wolle nicht zu der Stichwahl antreten. Seinen Verzicht habe Geselle nun auch der Wahlleiterin mitgeteilt, erklärte die Stadt am Mittwoch nach einer Sitzung des Wahlausschusses.