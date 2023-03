OB-Stichwahlen in Frankfurt und Kassel

Kassel/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Wer werden die neuen Oberbürgermeister in Kassel und Frankfurt? An diesem Sonntag stehen in gleich zwei hessischen Großstädten Stichwahlen an. Die Wahllokale sind von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. In der Mainmetropole treten Uwe Becker von der CDU und Mike Josef von der SPD gegeneinander an. Im nordhessischen Kassel ist Sven Schoeller von den Grünen alleiniger Kandidat.