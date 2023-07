OB-Wahl in Rüsselsheim geht in die Stichwahl

Rüsselsheim (dpa/lhe) - . Über ein neues Stadtoberhaupt in Rüsselsheim muss eine Stichwahl am 16. Juli entscheiden. Keiner der fünf Bewerber erhielt bei der Oberbürgermeisterwahl am Sonntag in der größten Stadt im Kreis Groß-Gerau die notwendige absolute Mehrheit, wie die Stadt nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis am Abend mitteilte.