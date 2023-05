Obdachloser nach Kopfverletzungen gestorben

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Ein obdachloser Mann, der in Frankfurt mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden war, ist am Mittwochabend gestorben. Noch sei unklar, woher die Verletzungen am Kopf stammten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. In Betracht komme sowohl ein Unfall als auch eine Straftat.