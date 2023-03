Obduktion: 37-jährige Frau starb an Stichverletzung

Haunetal (dpa/lhe) - . Im Fall der leblos aufgefundenen 37-jährigen Frau in Haunetal im Landkreis Hersfeld-Rotenburg steht die Todesursache fest. Die Frau sei in Folge einer Stichverletzung gestorben, teilten Staatsanwaltschaft Fulda und Polizei mit. Dies habe eine Obduktion am Freitag ergeben. Die Frau sei durch mehrere Stiche verletzt worden. Todesursächlich sei ein Stich in den Oberkörper gewesen.