Obduktion: Elfjähriger starb an Folgen des Boots-Unfalls

Das Schlauchboot war am Samstag in der Nähe von Dautphetal (Landkreis Marburg-Biedenkopf) mit dem Kind und zwei Männern an Bord gekentert. Während sich die 31 und 35 Jahre alten Erwachsenen ans Ufer retten konnten, wurde das Kind von der starken Strömung davongerissen. Helfer fanden den Elfjährigen nach vier Stunden bewusstlos im Wasser. Er wurde in eine Klinik gebracht, wo er kurz darauf starb. Gegen die beiden Männer wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt.