„Oben ohne“ ins Schwimmbad: Wie ist die Lage in Hessen?

In den HANAUER Bädern war „oben ohne“ dagegen bislang nur vereinzelt im Sommer in den Freibädern ein Thema - und wenn, dann auf den Liegeflächen. Frauen, die sich ohne Bikinioberteil sonnen wollten, wurden nach Angaben der Stadtverwaltung „auf Kulanz-Basis und ohne Rechtsanspruch geduldet“. Falls sich aber andere Gäste darüber beschwerten oder davon gestört fühlten - was es auch schon gegeben habe - seien die Frauen gebeten worden, sich ein Oberteil anzuziehen, sagte eine Sprecherin. Da das Thema in der Brüder-Grimm-Stadt bisher nur selten aufgetreten sei, habe sich die kulante Verfahrensweise bewährt. In der Haus- und Badeordnung sei das Thema „oben ohne“ bisher nicht geregelt.