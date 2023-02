Öffentlicher Dienst: Warnstreik mit mehr als 600 Teilnehmern

Fulda (dpa/lhe) - . Mehrere hundert Beschäftigte haben am Donnerstag in Fulda mit einem ganztägigen Warnstreik und einer Demonstration ihre Forderungen im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes untermauert. Wie der Beamtenbund dbb mitteilte, beteiligten sich mehr als 600 Beschäftigte an den Aktionen. Bei der Demonstration trugen sie Transparente mit Aufschriften wie „Ihr öffentlicher Dienst: Leistungsstark und schlecht bezahlt“ und „Auch in Fulda sind wir systemrelevant“ mit sich.