Öffentlichkeitsfahndung nach mutmaßlichem Mörder

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Knapp zwei Monate nach den tödlichen Schüssen auf einen Mann in Frankfurt haben die Ermittlungsbehörden für Hinweise auf den Täter eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt. Mit Hilfe der Öffentlichkeitsfahndung wollen sie den mutmaßlichen Mörder des 56-Jährigen finden, wie die Polizei in Frankfurt am Mittwoch mitteilte.