Ökolandbau in Hessen 2022 bei Fläche und Quote gewachsen

Selters/Taunus (dpa/lhe) - . Der Ökolandbau in Hessen wächst. Die ökologisch bewirtschaftete Fläche in der Landwirtschaft vergrößerte sich 2022 auf mehr als 126.400 Hektar, wie Landwirtschaftsministerin Priska Hinz (Grüne) bei der Vorstellung einer Zwischenbilanz des hessischen Ökoaktionsplans am Freitag mitteilte. Diese Summe habe sich in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich erhöht. Der Flächenanteil für den Ökolandbau stieg 2022 demnach auf 16,6 Prozent. Zur Vorstellung der Zwischenbilanz besuchte Hinz den Marienhof in Selters im Taunus.