Öl- und Gaspreise drücken Ergebnis bei Wintershall Dea

Die Fördermenge hielt der Konzern dabei stabil. In den Zahlen ist das Russland-Geschäft nicht mehr enthalten. Im Januar hatte Wintershall Dea angekündigt, sich vollständig aus dem Land zurückzuziehen. Eine Fortführung des Geschäftes in Russland sei nicht tragbar, sagte der Vorstandsvorsitzende Mario Mehren damals. Der Angriffskrieg auf die Ukraine habe die Zusammenarbeit zwischen Russland und Europa zerstört. Außerdem habe die russische Regierung die Tätigkeit westlicher Unternehmen in dem Land eingeschränkt. Dem Mutterkonzern BASF bescherte der Rückzug einen Milliardenverlust. Zuletzt hatte das Geschäft in Russland knapp 50 Prozent der Öl- und Gasproduktion von Wintershall Dea ausgemacht.