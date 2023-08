ÖPNV-Nutzern ist Flexibilität wichtiger als Komfort

Zwar sei der Anlass der Untersuchung das 9-Euro-Ticket gewesen, die Fragen seien aber nicht konkret auf das kurzzeitige Angebot bezogen gewesen. Daher könnten auch grundsätzliche Erkenntnisse abgeleitet werden, sagte Papendieck. Die Empfehlung der Wissenschaftler lautet, Flexibilität, Zeitersparnis und kostengünstige Angebote stärker zu betonen. „Es ist für die Nutzer offenbar nicht so wichtig, in Hightech-Bahnen zu sitzen, sondern ein Angebot in der Fläche zu haben, das sie günstig und flexibel ans Ziel bringt.“