Ohne Führerschein: Verurteilter Autofahrer erneut erwischt

Fulda (dpa/lhe) - . Ein wegen mehrfachen Fahrens ohne Führerschein zu einer Haftstrafe verurteilter Mann hat sich in Fulda unmittelbar nach der Gerichtsverhandlung in sein Auto gesetzt - und ist damit nach Hause gefahren. Beamte des Verkehrsdienstes erwischten den 35-Jährigen nach Polizeiangaben nur wenige Minuten nach der Urteilsverkündung und hielten ihn an.