Ohne Holland: Darmstadt will Negativserie beenden

Darmstadt (dpa/lhe) - . Ohne Kapitän Fabian Holland reist Zweitliga-Tabellenführer Darmstadt 98 zum Gastspiel bei Fortuna Düsseldorf an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky). „Fabi geht es heute einen Tick besser. Er ist aber immer noch im Krankenhaus“, berichtete Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht am Freitag und fügte hinzu: „Sein Ausfall wird uns noch in den nächsten Wochen beschäftigen. Wichtig ist jetzt, dass er alles übersteht. Dann müssen wir ihn erst einmal wieder aufpäppeln.“