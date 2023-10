OLG-Staatsschutz-Senate mit Rekordzahl von Sitzungstagen

Ob der Fall um Umsturzpläne im Milieu der sogenannten Reichsbürger nach einer bundesweiten Razzia im Dezember 2022 ebenfalls in Frankfurt verhandelt wird, ist hingegen noch offen. „Das liegt nicht in unserer Hand“, sagte Seitz zu dem Verfahren, in dem die Bundesanwaltschaft ermittelt und in dem bislang noch keine Anklage vorliegt. „Es gibt durchaus Anknüpfungspunkte für eine Zuständigkeit in Frankfurt.“ Einer der mutmaßlich führenden Verschwörer war in Frankfurt festgenommen worden.